¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²Ì¤¬ÆüËÜ¿Í£²¿ÍÌÜ¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¡Ê¡ÅçÀéÎ¤°ÊÍè£±£´Ç¯¤Ö¤ê¡Ä½÷»Ò£²£°£°£Í
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£µÆü¡Ê£±£·Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍ½Áª£µÁÈ¤Ç¡¢ÆüËÜµÏ¿¡Ê£²£²ÉÃ£·£¹¡Ë¤ò»ý¤Ä°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²Ì¡Ê£²£´¡Ë¡áÅìË®¶ä¹Ô¡á¤¬£²£²ÉÃ£¹£¸¤Î£µÃå¤Ç£±£¸Æü¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Æ±¼ïÌÜ¤Ç¤Ï£²£°£±£±Ç¯Âç²ñ¤ÎÊ¡ÅçÀéÎ¤°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¿Í£²¿ÍÌÜ¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£³ÆÁÈ£´°Ì°Ê²¼¤Î¥¿¥¤¥à¾å°Ì£¶¿Í¤¬Í½ÁªÄÌ²á¤Ç¡¢¤½¤Î£´ÈÖÌÜ¡£¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡Ö¥¤¥§¡¼¥¤¡¢¤ä¤Ã¤¿¡¼¡£¤â¤¦°ìËÜÁö¤ì¤ë¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«·Ï±Ñ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¡¦ÈþÇ»²ÃÌÐÀ¾Ãæ¤«¤é°¦ÃÎ¡¦»ê³Ø´Û¹â¡¢¹ÃÆîÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£¼Ò²ñ¿Í£²µ¨ÌÜ¤Îº£µ¨¤ËÆüËÜÁª¼ê¸¢£²´§¡££¸·î¤Ë¤ÏÆüËÜµÏ¿¤ò£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢½é¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Âè£±Æü¡Ê£±£³Æü¡Ë¤Ë¤Ïº®¹ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Í½Áª¤Ç£³Ê¬£±£²ÉÃ£°£¸¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££±£°£°¡¢£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Öº®¹ç¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤¤¤¤Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀìÌç³°¤Î£´£°£°¥á¡¼¥È¥ëÄ©Àï¤ò¥×¥é¥¹¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¡£