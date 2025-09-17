2025年10月8日（水）スタートの日本テレビ系水曜ドラマ（水曜よる10時〜11時放送）「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の二人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく、心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマ。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。二人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか!?

桜田演じるヒロイン・八神結以の目付け役・万代詩乃（ばんだいしの）役として、ファーストサマーウイカの出演が決定！本日9月17日（水）日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜」2時間SP内で発表となった。

詩乃は八神製薬社長秘書の一人で、結以の目付け役を担っている。普段はボディガードのような役割だが、その任務はときに結以の行動監視に及ぶことも…。北村一輝演じる八神製薬の社長・八神慶志に拾われたことを恩に感じ忠実に仕えている。

ファーストサマーウイカ コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/escape/articles/5024fdmote3e60blxqud.html

ファーストサマーウイカは歯に衣着せぬトークが人気を集め、バラエティー、ドラマ、映画、ラジオと多方面で活躍中。今回のドラマ出演を発表した「上田と女が吠える夜」（毎週水曜日夜9時放送／日本テレビ系）をはじめ、多くのレギュラー番組に出演し、MCも務める。

ドラマでは昨年「光る君へ」（NHK総合ほか） で大河ドラマ初出演。主人公のライバル・ききょう／清少納言役を演じ、圧倒的な存在感と演技力で高い評価を得た。その後出演した「フォレスト」（2025年1〜3月／テレビ朝日系）では、終盤に豹変する怪演ぶりが話題に。先日放送が終了した「19番目のカルテ」（2025年7〜9月／TBS系）では、“ハートのクイーン”の異名を持つ心臓血管外科医役に挑戦。医師として完璧でクールな姿と、実はその内に潜む母親との確執を繊細に好演。

ファーストサマーウイカが日本テレビ系連続ドラマに出演するのは「ファーストペンギン！」（2022年10〜12月）以来3年ぶりとなる。今まさに俳優としても注目されているファーストサマーウイカが、今回はどのような演技で我々を魅了してくれるのか楽しみだ。

■10月8日（水）は「上田と女が吠える夜」とSPコラボ！

ドラマ初回となる10月8日（水）は、「上田と女が吠える夜」と本作のスペシャルコラボが実現！

よる9時から放送の「上田と女が吠える夜」はドラマＷ主演の桜田、佐野をゲストに迎え、ファーストサマーウイカも交え「人付き合いから逃げたい女たち」をテーマに激熱トークを繰り広げる。水曜よる9時からの2時間をノンストップでつなぐ、「“逃げる”夜」なスペシャルコラボに、こうご期待！

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

2025年10月8日スタート 毎週水曜よる10時〜11時

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 ／ 志田未来 ／

松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

■番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/escape/

■番組公式X：@escape_ntv

■番組公式Instagram：@escape_ntv

■番組公式TikTok：@escape_ntv

■ハッシュタグ：＃エスケイプ