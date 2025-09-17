2025年10月8日（水）スタートの日本テレビ系水曜ドラマ（水曜よる10時〜11時放送）「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。桜田演じるヒロイン・八神結以の目付け役・万代詩乃（ばんだいしの）役として、ファーストサマーウイカの出演が決定！

詩乃は八神製薬社長秘書の一人で、結以の目付け役を担っている。普段はボディガードのような役割だが、その任務はときに結以の行動監視に及ぶことも…。北村一輝演じる八神製薬の社長・八神慶志に拾われたことを恩に感じ忠実に仕えている。

当記事では、ファーストサマーウイカのコメントを紹介！

■ファーストサマーウイカ コメント

万代詩乃役のファーストサマーウイカです。

逃げる！？誘拐！？まがまがしい〜！と恐る恐る台本を開いたのですが、意外にも青春していたりポップなシーンもあってホッとしました。ですが、万代は今のところ結以を追い続けているので、ホッとしてはいられなさそうです(泣)。かっこいいシゴデキな万代をお見せできたらと思います！よろしくお願いします！

※万代詩乃（ばんだいしの／35）：ファーストサマーウイカ

八神製薬社長秘書の一人で結以の目付け役。ボディガードのような役割を担っているが、その任務はときに行動監視に及ぶことも。慶志に拾われたことを恩に感じ忠実に仕えている。