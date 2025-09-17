2025年9月13日、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来の本編映像が使用された決戦CM「第3弾〜我妻善逸vs獪岳〜」が公開され、中国のネットユーザーの注目を集めている。

「鬼滅の刃」は吾峠呼世晴氏の漫画が原作。主人公の竈門炭治郎（かまどたんじろう）が、鬼にされた妹・禰豆子（ねずこ）を人間に戻すために鬼を倒す集団「鬼殺隊」に入隊し、我妻善逸（あがつまぜんいつ）、嘴平伊之助（はしびらいのすけ）ら仲間と共に鬼と闘う姿を描く。そして物語の最終章となる無限城編が3部作の劇場版として制作されることとなり、第一章が7月18日に公開された。

劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来は、公開60日間で観客動員2304万2671人、興行収入330億5606万6300円を突破。これにより同作は、日本の歴代興行収入ランキングにおいて「千と千尋の神隠し」の316億円を超えを上回る第2位となった。

「第1弾〜竈門炭治郎＆冨岡義勇vs猗窩座〜」、「第2弾〜胡蝶しのぶvs童磨〜」に続き、新たに公開された決戦CM第3弾では、善逸と上弦の陸の鬼・獪岳（かいがく）の戦いが描かれている。激しい斬り合いの様子に加え、両者の表情を大きく捉えた新規カットも盛り込まれた。

映像は、善逸が「壱ノ型しか使えない俺と壱ノ型だけ使えないアンタ」と語る場面から始まる。対照的な2人の関係性が示され、獪岳が「これが俺様の力だ。鬼になった俺様のな」と言い放つと、苛烈な攻撃を繰り出す姿が映し出される。そして、最後は第5弾キービジュアルにも使用された「俺たちの道は分かたれた」という善逸のセリフで締めくくられている。

このCMを中国のSNS・微博（ウェイボー）で複数のブロガーが取り上げると、ネットユーザーから「大作感ある」「かっこよすぎる」「これマジで迫力やばい」「このシーン本当に熱すぎる」「特殊効果がすごすぎる！！」「うわっ、ド派手に炸裂してる！」「作画がすごくきれいでかっこいい」などと、ビジュアルや演出への称賛が相次いだ。

また、「善逸大好き」「善逸の登場10秒で観客が沸いた」「騒いでない時の善逸って一番かっこいい」「スピード系の能力ってやっぱり人気あるよね」「無限城編の善逸、本当にやばいくらいかっこいい」「他のキャラクターが無限城に入って戸惑ってる中、善逸だけ『やっと見つけた、この野郎！』って感じなのが最高」などと、善逸に言及したコメントが寄せられた。（翻訳・編集/岩田）