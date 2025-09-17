元AKB48で女優の島崎遥香（31）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。イルミネーションがきれいと思えないと語った。

この日のテーマは「夢見がちロマンチスト女子VS現実派ドライ女子」。“ドライ派”の島崎は「一軒家のおうちの方だと、やってくださっている方とかいるじゃないですか。他人のために何で電気代使ってるんだろうって思っちゃうんです。電気代が気になっちゃう」と語った。

また、イルミネーションを「見ている人たちの幸せな空気感が苦しくなる」と続けた。

タレントで女優のYOUも「千駄ケ谷に住んでいた時に、表参道のイルミネーションの人と車がひどすぎて、消防のこととか考えちゃうんですよ。火事があったりとか、救急車がマジで通れねえじゃん！ってとこに行っちゃうんです。そこに家があるから1時間半とかかかっちゃう。周りを見回しちゃう。あのお宅は大丈夫かしらとか…」と自宅そばでのイルミネーションなだけに、楽しむばかりではなかったと明かした。

一方、ロマンチストというタレントの王林も「本当にロマンチックにこだわっているから、イルミネーションはいいと思うけど、夜景には全然響かない」とコメント。その理由を「夜景は人々の残業を見て、夜まで頑張っている人を見て“きれいだな”って言うのは、どういう気持ちで言っているんだろうなあ」と首をかしげていた。