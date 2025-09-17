俳優の小泉孝太郎（47）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。デートでディズニーランドに行った時の行動を非難されるも「そのコメント、何十回と言われてきました」と笑った。

小泉はテーマパークには行くか？と聞かれ「昔、行きましたよやっぱり。デートとかね。ディズニーとか大好きなの。あの世界観に入って」と語った。

だが「僕、ディズニーランドに台本持って行って、ドラマとか映画の。あそこで読むのが凄い好きなの」と言い始めると、共演者からは「信じられない…」の声。

さらに「アクションは見ているだけでいい。楽しんでいる人がいるだけで、僕は満足できる。だから、午前中から夕方まで自由に行ってきてと」と言い、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也が「彼女とかは一緒に乗ろうよ、とか一緒にショー見ようよ、とかなるでしょ」と言うと「並びたくない」とキッパリ。

タレントの王林が「一緒に並ぶその時間が楽しいんじゃないですか。並ばなかったら話さなかったかもしれないような、お互いのどうでもいいような話を聞き合うのが、あの時間が幸せなのに…もう王林は絶対付き合えない！孝太郎さんとは」と言うと「そのコメント、何十回と言われてきました、もう」と笑顔。さらに「どちらかと言ったら、シーの方がいいですから」と力説していた。