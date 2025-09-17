ソフトバンクの小久保裕紀監督（５３）が終盤に一時３点差まで迫られながらも１１−８で逃げ切った一戦を落ち着いた表情で振り返った。

チームは１７日の西武戦（みずほペイペイ）で相手先発の武内を序盤から攻略。２回に打者１１人で７点、３回にも打者１０人で４点を奪い、３回までに１１―１と圧倒した。今季３度目の先発全員安打も達成し、貯金は今季最多の「３２」。２位・日本ハムが敗れたため、ゲーム差は３・５に広がり、優勝マジックは「９」となった。

小久保監督は「向こうの自滅といえば自滅ですけど、ボール球を振らずにつないでくれた。周東もよく押し出しを選んだし、牧原も追い込まれてからのレフト前。あの回でほぼ勝負ありでしたね」と２回のビッグイニングを評価。左打者を５人並べた打順についても「（武内は）左の方が数字は良かったが、ウチは左を苦にしない打者が多い。気にせずにいった」と狙いを明かした。

一方で、６回から２番手で登板した尾形が２被弾で３失点、８回にも３番手の上茶谷が４失点を喫し、一時は３点差まで詰め寄られる展開に。それでも「全然（焦っていない）。投手は今後の見極めも含めて投げさせているわけですから、全然」と落ち着いた口ぶりで語り、動じる様子はなかった。

この日、今季初めて右翼でスタメン起用した谷川原については「前回（武内から）ホームランを打っているので。外野起用は２週間弱前から話をしていたが、それが今日になった。セーフティバントも含めて今日の働きは素晴らしかった」と賛辞を送った。

１８日からは２位・日本ハムとの首位攻防戦。「ここまできたら、思い残すことなくワクワクしながらドキドキしながら、明日の一戦を取りにいきたい」と気を引き締めた。