着回し力 & コスパ100点な「セットトップス」→【GU】に売ってた、、！

そろそろ本格的に秋支度を始めたい時期。着まわし力が高いうえにコスパも優秀な「セットトップス」を持っておくと、さまざまなシーンで活躍してくれそうです。今回は【GU（ジーユー）】から、ポロシャツ × カーディガンと、ベスト × カーディガンのセットをピックアップ。秋らしいカラー展開も魅力なので、ぜひワードローブに迎えて。

ポロシャツ × カーディガンで最旬コーデに

【GU】「2ピースリブニットポロシャツ」\3,990（税込）

クロップド丈のカーディガンと、ノースリーブのポロシャツのセットアイテム。きちんと感のあるデザインで、秋の大人コーデでヘビロテできそう。それぞれ単体でも着られて、コーデのバリエーションが広がります。トレンドカラーのレッドのほか、ブラックとナチュラルの全3色をラインナップ。

着こなしの幅が広がるベスト × カーディガンのセット

【GU】「パフニット2ピースカーディガン」\3,990（税込）

シンプルなVネックベストと、抜け感のあるドルマンスリーブのカーディガンのセットアイテム。カーディガンは前後2WAY仕様になっており、着方によって違った表情を楽しめます。ベストはTシャツやシャツにレイヤードでき、コーデのマンネリ打破に一役買ってくれそう。秋らしいマスタード色に加え、グレー・ナチュラル・ネイビーというベーシックカラーも揃っています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M