このままケンカ勃発……！？ YouTubeチャンネル「ヤトと小太郎とトワ」では、柴犬にケンカを売る子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「柴犬の対応が大人すぎて面白い」「めげない子猫がかわいいね」の声が続出しました。

毛づくろいをする背後から…

注目を集めたのは「ケンカを売りまくる子猫と、優しい目で見る犬」という動画。登場するのは柴犬の「ヤト」と子猫の「トワ」です。まだまだ小さなトワですが、全身の毛を逆立てながら、ヤトにケンカを売っています。

近付いてきたトワに、ヤトは戸惑っている様子。「クゥーン……」と飼い主さんに助けを求めています。ヤトなりに、手を出してはいけないことは理解しているのでしょう。飼い主さんにトワは叱られ、隠れてしまいました。

叱られて反省した……と思いきや、全く懲りていないトワ。毛づくろいをするヤトの背後から猫パンチを食らわせます。

すると、さすがにヤトも我慢の限界が来たのでしょうか。スッと立ち上がり、トワに近付いていきます。トワは「ニャ……ニャンだ？」とタジタジ。「ちょっと調子に乗りすぎだワン」と言わんばかりに、トワに詰め寄ります。

しばらく詰め寄り、トワが逃げだしたことでヤトは再び寝床へ。トワは反省したのかと思いきや……全く懲りていません。しかし、きちんとヤトが上下関係を示したことで猫パンチの威力は弱まり、2匹の距離は少し近くなったように感じます。

動画を見た視聴者からは「はいかわいい」「やれやれ……って感じのヤトがかわいすぎる」「自分からケンカ売っといて、買われたら後ずさりしてるのが面白い」「ヤトちゃんの教育的指導が『圧』のみ（笑）」「なんて優しい目をしている犬なんだ」「猫ちゃんチョイチョイしてからのパンチかわいすぎる……」「イッヌの顔つきから優しさがあふれ出てる」といった声が続出していました。大人なヤトと無邪気なトワの様子を、ぜひのぞいてみてはいかがでしょうか。