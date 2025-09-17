¡Ú³ÚÅ·¡Û½¡»³ÎÝ¤¬¿·¿Í£²¿ÍÌÜ¤Îº£µ¨£±£°£°°ÂÂÇÃ£À®¡õ¹¥¼é¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡¡¡Ö¤µ¤é¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·£³£ø¡½£²ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£·Æü¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡£µÈÖ¡¦Í··â¤Ç£´»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿³ÚÅ·¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤¬¡¢£´²ó£±»à°ìÎÝ¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç°ËÆ£¤Î£±£´£´¥¥í¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¡¢º£µ¨£±£°£°ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¡£Â³¤¯ÀõÂ¼¤Îº¸ÍãÀþ¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²¿ÍÌÜ¤â¡¢¡ÖÀµÄ¾¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ì¤À¤±ÆâÍÆ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤³¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¡×¤ÈËý¿´¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Î£±Ç¯ÌÜÌî¼ê¤Ç¤Ï£±£¶Ç¯¤ÎÌÐÌÚ¡Ê£±£±£¸°ÂÂÇ¡Ë¡¢£°£·Ç¯¤ÎÅÏÊÕ¡Ê£±£±£°°ÂÂÇ¡Ë¡¢£²£°Ç¯¤Î¾®¿¼ÅÄ¡Ê£±£°£¹°ÂÂÇ¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ£´¿ÍÌÜ¤Î£±£°£°°ÂÂÇÃ£À®¡££¶²ó£²»à¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤â±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤Ç£±£°£±°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤â£¶²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢»°ÎÝ¼ê¤ÎÂ¼ÎÓ¤¬¤Ï¤¸¤¤¤¿ÂÇµå¤ò¤¹¤°¤Ë½¦¤¤°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¹¥¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£¡ÖÂÇµå¤¬Íè¤¿»þ¤Î°ìÊâÌÜ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÆ°¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±äÄ¹£±£±²ó¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ü¥¤¥È¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ç¡¢£Ã£Ó·÷Æâ¤Î£³°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë£²¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ÈÀÜ¶á¡£¡Ö¤³¤³¤«¤éµÍ¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾¡¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¡¢°ìÀïÉ¬¾¡¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¡£