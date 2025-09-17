韓国の８人組ボーイズグループ「ＡＴＥＥＺ（エイティーズ）」が１７日、都内で日本フルアルバム「Ａｓｈｅｓ ｔｏ Ｌｉｇｈｔ」発売記念ショーケースを行った。

日本でのフルアルバムリリースは４年６か月ぶり。グローバルに活躍する８人は、昨年、米国の世界的野外音楽フェス「コーチェラ」にＫ―ＰＯＰボーイズグループとして初出演したほか、今年は６月に韓国でリリースしたミニアルバムのタイトル曲「Ｌｅｍｏｎ Ｄｒｏｐ」が米ビルボード「Ｈｏｔ１００」にチャートインするなど世界的な人気を証明している。

現在もワールドツアーの真っ最中。進化の結晶としてリリースした待望の日本フルアルバムに、キャプテンのＨＯＮＧＪＯＯＮＧ（ホンジュン、２６）は「久しぶりに聴いていただくフルアルバム。完成度が高く、ＡＴＩＮＹ（エイティニー＝ファンネーム）の皆さんへのプレゼントになるようなアルバムにしたいと思って準備しました」と胸を張り、ＳＥＯＮＧＨＷＡ（ソンファ、２７）も「一曲一曲に心血を注いで頑張りました」と名盤の誕生を喜んだ。

この日のショーケースはトークやゲームコーナーで楽しませたほか、タイトル曲の「Ａｓｈ」など３曲を披露。「ＦＡＣＥ」では客席に下りてＡＴＩＮＹとのコミュニケーションを楽しんだ。今後の目標について、ＭＩＮＧＩ（ミンギ、２６）が「東京ドームへ行きましょう！ もともと世界征服が夢ですから」と野望をぶち上げると、ＡＴＩＮＹも大歓声で応えた。

タイトルの「Ａｓｈｅｓ ｔｏ Ｌｉｇｈｔ」には「困難からの新たな希望」という意味が込められている。８人とＡＴＩＮＹが一体となり、輝く未来に進んでいくつもりだ。

◆ＡＴＥＥＺ（エイティーズ）ＨＯＮＧＪＯＯＮＧ、ＳＥＯＮＧＨＷＡ、ＹＵＮＨＯ、ＹＥＯＳＡＮＧ、ＳＡＮ、ＭＩＮＧＩ、ＷＯＯＹＯＵＮＧ、ＪＯＮＧＨＯ、の８人からなるボーイズグループ。２０１８年１０月にミニアルバム「ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＥＰ．１ ： Ａｌｌ Ｔｏ Ｚｅｒｏ」でデビューし、翌１２月に日本デビュー。パフォーマンスの高さに定評があり、２３年のフルアルバム「ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ ＥＰ．ＦＩＮ ： ＷＩＬＬ」では「Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ２００」で初の１位を獲得。