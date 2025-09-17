チェルシーはイングランドの若き逸材確保に再び興味を示している。



『TEAMtalk』によると、チェルシーは今冬クリスタル・パレスに所属する21歳のイングランド代表MFアダム・ウォートンの獲得を検討しているという。



ブラックバーンの下部組織出身であるウォートンは2024年2月にクリスタル・パレスに完全移籍。昨季はシーズン途中での加入ながらもプレミアリーグ15試合に先発出場するなど加入直後から主力に定着。昨季は怪我の影響で出遅れたがそれでもプレミアリーグ16試合に先発出場しており、今季も開幕から3試合連続で先発出場するなど21歳ながらクラブに欠かせない選手として活躍している。





そんなウォートンにチェルシーが再び興味。同メディアによると、チェルシーは所属するベルギー代表MFロメオ・ラヴィアが怪我が多いことを受けて、今冬新たなMF獲得を検討しているとのこと。若く才能あふれる選手を好むチェルシーは現在クリスタル・パレスで21歳ながら主力を張るウォートンを獲得リストの上位に置いているという。仮に今冬ウォートンが退団するとなればクリスタル・パレスにとっては大きな痛手となるが、果たしてウォートンのチェルシー移籍は実現するのだろうか。