チェルシーはクリスタル・パレスで活躍するイングランド代表MFウォートンに再び興味 MFラビアの怪我の多さを考慮して今冬獲得か
チェルシーはイングランドの若き逸材確保に再び興味を示している。
『TEAMtalk』によると、チェルシーは今冬クリスタル・パレスに所属する21歳のイングランド代表MFアダム・ウォートンの獲得を検討しているという。
ブラックバーンの下部組織出身であるウォートンは2024年2月にクリスタル・パレスに完全移籍。昨季はシーズン途中での加入ながらもプレミアリーグ15試合に先発出場するなど加入直後から主力に定着。昨季は怪我の影響で出遅れたがそれでもプレミアリーグ16試合に先発出場しており、今季も開幕から3試合連続で先発出場するなど21歳ながらクラブに欠かせない選手として活躍している。
仮に今冬ウォートンが退団するとなればクリスタル・パレスにとっては大きな痛手となるが、果たしてウォートンのチェルシー移籍は実現するのだろうか。
