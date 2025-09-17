10月8日より日本テレビ系で放送がスタートする、桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の追加キャストとして、ファーストサマーウイカの出演が発表された。

本作は、とある誘拐事件をきっかけに出会った2人を描く、オリジナル脚本によるサスペンスドラマ。

大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以（桜田ひより）が20歳のバースデーパーティーの日に誘拐された。しかし計画はあえなく失敗に終わり、犯人の一人・林田大介（佐野勇斗）は呆然と立ちすくむ。だが人質のはずの令嬢は「私と一緒に逃げて！」と言い出し、“人質と誘拐犯”、2人の奇妙な逃避行が始まる。張り巡らされる包囲網、そして瞬時に入れ替わる敵と味方。彼女はなぜ逃げることを選んだのか。はたして何から逃げようとしているのか。実は彼女には、ある隠された”秘密”があった。「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、誘拐事件をキッカケに、2人の数奇な運命が動き出す。現実を変えようとあらがう未完成な2人がたどり着く結末とは。

ファーストサマーウイカが演じるのは、八神結以の目付け役・万代詩乃。八神製薬社長秘書の1人だ。普段はボディガードのような役割だが、その任務はときに結以の行動監視に及ぶことも。北村一輝演じる八神慶志に拾われたことに恩を感じ、忠実に仕えている。

ドラマ初回放送となる10月8日には、本作と『上田と女が吠える夜』のスペシャルコラボが実現。21時から放送の『上田と女が吠える夜』では、ドラマＷ主演の桜田と佐野をゲストに迎え、ファーストサマーウイカも交えて「人付き合いから逃げたい女たち」をテーマに激熱トークを繰り広げる。

ファーストサマーウイカ（万代詩乃役） コメント

万代詩乃役のファーストサマーウイカです。逃げる!? 誘拐!? まがまがしい～！ と恐る恐る台本を開いたのですが、意外にも青春していたりポップなシーンもあってホッとしました。ですが、万代は今のところ結以を追い続けているので、ホッとしてはいられなさそうです（泣）。カッコいいシゴデキな万代をお見せできたらと思います！ よろしくお願いします！（文＝リアルサウンド編集部）