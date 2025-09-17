¡Úµð¿Í¡Û´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¡»àµå¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤â¡Ö¹ü¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤óÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë¡Ö£µÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²ó¤ËË¬¤ì¤¿Âè£´ÂÇÀÊ¤Ç±¦¸ª¤Ë»àµå¤ò¿©¤é¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£¸²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿´ßÅÄ¤Ï¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò»î¤ß¤ë¤â£´ÈÖ¼ê¡¦ÌÚß·¤Î£²ÅêÌÜ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬±¦¸ª¤ËÄ¾·â¡£¤½¤Î¾×·â¤Ç¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢Î¾µÓ¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤µ¤Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Èµµ°æ¥³¡¼¥Á¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÌá¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÇØÈÖ¹æ£²£·¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¿ôÊ¬´Ö¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤º¡Ä¡£´ßÅÄ¤ÎÂåÁö¤Ç¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤Ï£¸²óÎ¢¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë±¦¸ª¤Ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢´ßÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÏÓ¤¬¡Ë¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ü¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤óÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»àµå¤ò¼õ¤±¤¿²Õ½ê¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¿Ø¤Ï¹ÃÈå¤â±¦¼êÃæ»Ø¹üÀÞ¤Ë¤è¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤À¡£´ßÅÄ¤Þ¤ÇÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£