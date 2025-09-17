■東京2025世界陸上 男子200m予選（17日、国立競技場）

男子200mで4連覇を狙うN.ライルズ（28、アメリカ）が19秒99の組1着で準決勝進出を果たした。

男子100mでは銅メダルで金を逃したN.ライルズ（28、アメリカ）だが、200mは4連覇に向け気合が入る。100m後、200mに向けて「まあ、見ててよ」と自信をのぞかせたライルズ。

予選は4組に登場し、第5レーンのライルズは序盤は丁寧に入ると、直線に入ってからギアを上げ、一気に先頭に立った。大歓声が響き渡る中、余裕を持って1着でフィニッシュした。

100m同様、ハイレベルな争いが予想される200mは、パリ五輪銀のK.ベドナレク（26、アメリカ）が19秒98の組1着。5組ではジャマイカの新星B.レベル（21）が、最後流してフィニッシュするも19秒84で、予選から19秒台が連発。世界の頂上決戦に国立競技場はどよめきと歓声が渦巻いた。

日本勢は鵜澤飛羽（22、JAL）、飯塚翔太（34、ミズノ）、水久保漱至（26、宮崎県スポ協）の3選手が挑み、鵜澤が20秒39の6組3着で準決勝進出。飯塚と水久保は予選敗退となった。