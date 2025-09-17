ファーストサマーウイカ、ドラマ『ESCAPE』出演決定 ヒロイン・桜田ひよりのお目付け役「シゴデキな万代をお見せできたら」【コメント全文】
タレント・俳優のファーストサマーウイカが、桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（10月8日スタート、毎週水曜 後10：00）に出演することが、17日放送の同局系『上田と女が吠える夜』2時間SP内で発表された。
【写真】手錠でつながれ…社長令嬢と誘拐犯の桜田ひより＆佐野勇斗
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。2人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか。心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマとなる。
ファーストサマーウイカは歯に衣着せぬトークが人気を集め、バラエティー、ドラマ、映画、ラジオと多方面で活躍中。今回のドラマ出演が発表された『上田と女が吠える夜』（毎週水曜 後9：00）をはじめ、多くのレギュラー番組に出演し、MCも務める。
ドラマでは昨年『光る君へ』（NHK）で大河ドラマ初出演。主人公のライバル・ききょう／清少納言役を演じ、圧倒的な存在感と演技力で高い評価を得た。その後出演した『フォレスト』（2025年1月期／テレビ朝日系）では、終盤に豹変する怪演ぶりが話題に。先日放送が終了した『19番目のカルテ』（2025年7月期／TBS系）では、“ハートのクイーン”の異名を持つ心臓血管外科医役に挑戦。医師として完璧でクールな姿と、実はその内に潜む、母親との確執を繊細に好演した。ファーストサマーウイカが日本テレビ系連続ドラマに出演するのは『ファーストペンギン！』（2022年10月期）以来、3年ぶりとなる。
ファーストサマーウイカが演じるのは、ヒロイン・結以の目付け役・万代詩乃（ばんだい・しの）。八神製薬社長秘書の1人で、結以の目付け役を担っている。普段はボディガードのような役割だが、その任務はときに結以の行動監視に及ぶことも。北村一輝が演じる八神慶志に拾われたことを恩に感じ、忠実に仕えている。
【コメント全文】
■ファーストサマーウイカ（万代詩乃役）
万代詩乃役のファーストサマーウイカです。
逃げる!?誘拐!?まがまがしい〜！と恐る恐る台本を開いたのですが、意外にも青春していたりポップなシーンもあってホッとしました。ですが、万代は今のところ結以を追い続けているので、ホッとしてはいられなさそうです（泣）。かっこいいシゴデキな万代をお見せできたらと思います！よろしくお願いします！
【写真】手錠でつながれ…社長令嬢と誘拐犯の桜田ひより＆佐野勇斗
