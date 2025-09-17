◇セ・リーグ 巨人4ー2ヤクルト（2025年9月17日 神宮）

巨人は17日、敵地神宮でヤクルトに競り勝ち、連敗は2でストップ。65勝65敗3分けで勝率を再び5割に戻した。リチャード内野手（26）が2回に同点の11号2ランを放った。

初回に2点を失い0―2で迎えた2回。「7番・一塁」で先発出場したリチャードは、2死一塁の場面で打席に入ると、甘く入ってきた相手先発投手・奥川の直球を強振。高々と舞い上がった打球は左翼ポール際ギリギリに飛び込む値千金の同点2ランとなった。

「打った瞬間切れると思ったんですけど、もうほんとにもう、ほんとギリギリだったんで、残ってくれって思いながら見てました」

打席に入る前にはキャベッジと話し込む姿も。「ピッチャーの球の質とかを聞いてました」と研究にも余念がない。

プロ野球の育成出身のシーズン最多本塁打にも王手をかけた。「確か、甲斐さんすよね。そうですよね。僕その時ベンチ多分いたんすよね。分かんないすけど、なんか記憶にはあったんで」。同僚の甲斐がソフトバンク時代の12年に記録した12本にあと「1」と迫る。

「いつかは抜きたいなって思ってて、実際目の前にあるんで、凄くうれしいのと、でも、まだ通過点と思ってるんで、別にあんま気にすることなくプレーしたいなと思います」と、いつも通りの笑顔で意気込んだ。