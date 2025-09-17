フタバフルーツパーラーの秋限定♡シャインマスカットスイーツが新登場

東京・新宿と川崎に店舗を構える「フタバフルーツパーラー」では、この秋だけの特別なスイーツが登場しました。旬を大切にする同店が選んだのは、宝石のように輝くシャインマスカット。皮ごと味わえる爽やかな甘さとジューシーな香りを、パフェやミニサイズのデザートで堪能できます。秋の訪れを感じる贅沢なひとときを、ぜひお楽しみください。

秋限定♡シャインマスカットパフェ

「秋の雫 シャインマスカットパフェ」は、2,300円（税込2,530円）ドリンク付2,550円（税込2,805円）。

みずみずしい果実を重ね合わせ、クリームチーズアイスが上品な甘さを引き立てます。さらにマーマレードが爽やかな酸味を添え、一口ごとに広がる透明感ある味わいはまるで秋の雫のよう。

華やかな香りと上質な余韻を楽しめる贅沢なパフェです。

ご褒美にぴったり♪ミニパフェ

「シャインマスカットのミニパフェ」は、1,500円（税込1,650円）ドリンク付1,750円（税込1,925円）。小さめサイズながら、果実の甘さとソフトクリームの濃厚なコクが絶妙に重なります。

食後のデザートやちょっとしたご褒美にも最適で、手軽に秋の恵みを堪能できる一品です。季節を感じるスイーツタイムを気軽に楽しみたい方におすすめです♡

旬の味覚で彩る秋のスイーツ時間

フタバフルーツパーラーが届けるシャインマスカットスイーツは、この季節だけの特別な贅沢。秋の訪れを感じながら、みずみずしい果実とクリームの調和を堪能すれば、心も華やぐひとときに。

旬を大切にするお店だからこそ実現できる贅沢な味わいを、大切な人と一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか♪