◆ソフトバンク11―8西武（17日、みずほペイペイドーム）

昨季の新人王左腕が、故郷福岡で試練を味わった。西武の武内だ。左下腿（かたい）打撲による離脱から約1カ月半ぶりに復帰。10安打を浴びるなど自己ワーストの11失点で3回途中降板した。

1点リードの2回、無死満塁から2死までこぎ着けたが、2者連続のストレートの押し出し四球で逆転され、さらに3連打で一挙7失点。4回も先頭から4連打を浴びた。豊田投手コーチと一緒にベンチへ戻り、そのまま交代。「クラッとめまいがしたと。少し脱水気味だったみたい」と西口監督は説明した。8月5日の日本ハム戦以来の1軍登板となった左腕にとって、悔しさが募る結果となった。

西口監督は「せっかく2死まで取ったのに、その後のストレートの2四球が全て」と手厳しい。今後について「1回（先発を）飛ばすかも」と、付け加えた。今季みずほペイペイドームでは2戦2勝の防御率0・75の好相性だった左腕が崩れ、チームも今季6度目の4連敗となった。3位オリックスとの7ゲーム差は変わらなくても、大逆転でのCS進出はさらに厳しくなった。（林原弘）