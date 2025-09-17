¥Ó¥¥Ë¤Î¾å¤Ë¡ÄABEMA31ºÐ¿Íµ¤¥¢¥Êà°µ´¬áÀî¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖµÓåºÎï¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ABEMA¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(31)¤¬°µ´¬¤ÎàÀî¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀî¥µ¥¦¥Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªÀ°¤Ã¤¿¡Á¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¥¥Ë¤Î¾å¤Ë¡¢¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤ÎÃ»¤¤¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢Àî¤Î¤Û¤È¤ê¤ËÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿ÈÄ¹171¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤Ä¹¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡ÖµÓåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âí»³¥¢¥Ê¤Ï2018Ç¯4·î¤«¤éABEMAÀìÂ°¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Æ±¶ÉÊüÁ÷¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡ÁÎø°¦¶¯¼ÔÁªµó¡Á¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£