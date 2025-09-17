7人組ガールズグループ・HANAの楽曲『Blue Jeans』が、17日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、週間再生数1038.3万回を記録し1位を獲得。累積再生数が1億回を突破しました。

累積再生数1億回突破は、『ROSE』『Drop』に続き、グループ通算3作目。2025年7月28日付の同ランキングでの初登場から9週目での1億回再生突破は、女性グループで最速。さらに、今年度の配信楽曲としても最速での1億回再生突破ということです。

『Blue Jeans』は、7月14日に配信が開始され、2025年7月28日付『週間ストリーミングランキング』で初登場1位を獲得。週間再生数1978.4万回で女性アーティストの歴代最高週間再生数を記録しました。その後も9月22日付まで9週連続で1位を獲得。9週連続で1位獲得は、女性グループとして史上初となりました。

1億回再生達成について、メンバーのKOHARUさんは「なんと、女性グループ史上最速での1億回達成とのことです！ 本当に光栄でびっくりしています。ありがとうございます」と感謝を伝えました。

また、YURIさんは「本当にありがとうございます。とても光栄です。この『Blue Jeans』をどの季節でも皆さんと一緒に聴いて青春を味わえたらなと思っているので、これからもたくさん聴いてください！」とコメントしています。

オリコン調べ（2025/9/22付）