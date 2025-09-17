4人組バンド・King Gnuの井口理さん（31）が16日、舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』の製作発表記者会見に、俳優の矢本悠馬さん（35）らとともに登場。舞台出演のきっかけと意気込みを語りました。

井口さんが演じるのは、架空の間借り人を何人もでっちあげ、社会保障手当を不正受給し、生計を立てていた主人公のエリック・スワン。ウソを重ねるエリックが窮地に立たされていくコメディー作品です。エリックとバディを組む2階の間借り人、ノーマン・バセットを矢本さんが演じます。

■メジャーデビュー後、初主演舞台を決めたきっかけ

今回がメジャーデビュー後、初の舞台出演にして、初の主演作品となる井口さん。舞台出演のきっかけについて聞かれると「（演出の）小貫君から舞台をやらないかと提案されたのが2年前くらいなんですよ。何でこうなったか...あんまり覚えてない」と明かしました。

演出の小貫流星さんは約10年前、井口さんが大学生だった頃に共に舞台をやっていた同じサークル仲間でした。小貫さんは「井口さんと食事に行く機会があってそのときに『理って舞台やらないの？』みたいな僕の一声で（井口さんが）「やってみたいですけどね」、そんな言葉から始まったんじゃないかなって気がしてます」と井口さんの出演のきっかけとなったやりとりを明かしました。

■約10年前に公演した当時の思い出

過去に小貫さんと共演した舞台も今回の舞台と同じ『キャッシュ・オン・デリバリー』だったことにちなみ、当時の思い出を聞かれた井口さんは「10年前、僕が大学生の時だったのでかなり手作り感のあるというか、舞台セットが薄いベニヤ板だったんですよ。結構この演目ってドアで、壁についているドアを開け閉めして出入りするシーンがいっぱいあるんですけど出入りするたびにこう、壁が…バイーンとなっていた、懐かしい思い出なんですけど」と思い出を明かしました。「今回は多分大丈夫だろうとしっかりプロがやってるんで」とプロの製作するセットに期待した様子で話しました。

■舞台への出演は、井口「恩返しみたいな所もかなり大きい」

改めて出演を決めた理由について井口さんは「僕がだから最初に演劇っていうジャンルに踏み込んだきっかけが小貫君だったので、当時も教えてくれたこともたくさんあったし恩返しみたいな所もかなり大きいなとは思いますね。また一緒にやれたら面白いなっていう気持ちもありました」と学生時代に演出の小貫さんと共に舞台を踏んだことがきっかけであったことを語りました。

舞台への意気込みについて「楽しんでやりたいですね。コメディーなんで、今かなり僕は狼狽（ろうばい）してるんですけど楽しみたいですね。さっき顔合わせした皆さんいい人そうだったのでとりあえずは大丈夫そうかな」と、共演者の和やかな空気感に安心した様子で語りました。

東京公演は12月に、大阪公演は来年1月に行われます。