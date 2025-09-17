『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』第3期制作決定
テレビアニメ『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』の第3期が制作されることが決定した。
【画像】公開された『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』第3期イラスト
同作は、小説投稿サイト「小説家になろう」で日間・週間・月間ランキング1位となり、大きな話題となった昼熊先生原作のライトノベル「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う」が原作。
自動販売機として異世界に生まれ変わるという奇想天外な設定と、魅力的な登場キャラクターが話題となり、日本のみならず海外からも熱い注目を集め、2023年7月にアニメ化され、第2期が2025年7月〜9月に放送された。
