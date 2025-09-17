¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬£¶²ó£²¼ºÅÀ¤Ç£·¾¡ÌÜ¡Ö¾¡¤Á¤¬ÉÕ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤¤¤¤Ìô¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î£±£²£²µå¤òÅê¤²¤Æ£¶²ó£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¡££·¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï½é²ó¤Ë°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÄ¹²¬¤Ë±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯Æâ»³¤ÈÂ¼¾å¤ËÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£°ì»àËþÎÝ¤«¤é¥ª¥¹¥Ê¤ËÀèÀ©£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£²ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¸å¤ÏÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦¥ª¥¹¥Ê¤Ë±¦Á°ÆóÎÝÂÇ¡¢Â³¤¯ËÌÂ¼·Ã¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ´íµ¡¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï½é²ó¤Î£²¼ºÅÀ¤ò¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¿ô»î¹ç¤½¤ì¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤¿½¤Àµ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¡¤Á¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤¤¤¤Ìô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡£Ìî¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥ê¥Á¥ã¡Ê¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¢¤ì¤À¤±Áá¤¯£²ÅÀÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Î©¤ÁÄ¾¤ë¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£³»î¹çÏ¢Â³¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£°¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£