◆パ・リーグ ソフトバンク１１―８西武（１７日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが４連勝で優勝へのマジックナンバーを「９」とした。「１１」で迎えた一戦に勝利し、日本ハムも楽天に敗戦。３・５ゲーム差に広げ、１８日は本拠地で直接対決となる。

序盤に西武を圧倒。２回に先制を許したが、直後に一挙７得点の猛攻を見せた。無死満塁が２死となったが、周東と柳町が押し出し四球。さらに牧原大、中村、栗原が３連続適時打でたたみかけた。３回も２イニング連続の打者一巡で４得点。打撃好調を買い、今季初のスタメン右翼で起用した谷川原も大活躍した。最大１０点差から後半に追い上げを許し、クローザーの杉山を起用する展開にはなったが、杉山がリーグトップに並ぶ２７セーブ目を挙げた。

以下は試合後の小久保裕紀監督の主な一問一答

―西武の追い上げもあったが、杉山が締めた

「杉山もまさか出番があると思わなかったでしょうね。モニターを見たら、めちゃくちゃゆっくりしていたので。でも３点ありましたし、彼は途中からクローザーになって、タイトルも狙えるところまできている。彼にとっては、よかったセーブと捉えたらいいんじゃないですかね」

―打線が序盤に爆発

「武内から見事な集中打。無死満塁で最初の打者で入らないと（難しい）という中、佑京（周東）の四球は大きかったし、あの回がゼロで終わらなかったのが、いい流れになったポイントでしょう」

―谷川原が攻守に活躍

「モイネロがあまり状態が良くない中で先制ホームラン打たれ、またボール、ボールで（ストライクを）取りにいった直球をね（右中間に打ち返された）。二塁打、三塁打になったら、あの回もう１点と感じでしたのでね。（好捕した谷川原は）即席ライトですけど、過去にやってたこともあって、非常にスタートも早いし。あとは（２回無死一、二塁で大量点を呼んだ）セーフティーバントもですね。左投手に対する対応も含め、今日の彼の働きはすばらしかったです」

―起用の理由は

「前回（武内から）ホームランを打っている打者なので。外野でいくと、２週間弱前から話をしていたので、それが今日でした」

―モイネロは早めに交代

「あまり思うように体が動いてないので、本人もフラストレーションがたまっていたと思うんですけど。点差もあったんで、来週を見据えて５回で切りました。無理やり投げさせることもないかなということで」

―３点差まで追い上げられたが、勝てばいい

「全然いい。投手は今後の見極めも含めて投げさせているわけですから」

―１８日は日本ハム戦

「勝てば有利になりますしね。ここまできたら思い残すことなく、ワクワク、ドキドキしながら取りにいきたいと思います」