◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）

巨人がヤクルトに逆転勝利し、連敗を２で止めた。先発の戸郷翔征投手（２５）は初回に２失点も、その後は５四球と制球に苦しみながら粘り、６回まで０を並べ７勝目。打線は２点を追う２回、リチャード内野手（２６）が得意の神宮で奥川から同点の１１号２ラン。３回、泉口の犠飛で勝ち越した。８回を抑えた大勢が球団新の５０ホールドポイントに到達し、試合を締めたマルティネスは球団タイの４２セーブ目をマーク。２位ＤｅＮＡとの１差をキープした。

【巨人・戸郷翔征投手のヒーローインタビュー】

―ナイスピッチングでした

「ありがとうございます！」

―６回２失点を振り返って

「チームが先発が苦しい状況で、なんとか６回投げ切れてよかったなと思いますし、ただまだ課題は明確なので、突き詰めてやっていきたいなと思います」

―初回２失点の後は無失点。何か変化はあったのか

「そうですね、大胆に攻めるところと引くところを明確にしたところが抑えられた要因だと思いますし、野手のおかげでこの勝利があったと思うので、感謝したいと思います」

―リチャード選手が同点２ラン

「すぐ追いついてくれて、ピッチャーとしてはすごい助かりますし、またイチから組み立てていけるなと思うと、試合運びには重要な２点でした」

―６回には無死一、二塁のピンチがあった

「先頭をヒットで出してしまったので、なんとか一人一人抑えていこうと岸田さんとも話したので、ゼロで抑えられたよかったなと思います」

―９月に入って自身３連勝。クライマックスシリーズ（ＣＳ）に向けて状態は

「そうですね、前半だいぶ苦しんだので、なんとか３連勝することが出来ましたし、僕だけの力じゃないので、チームに感謝しながら、またあと１０試合、なんとかすべて勝てるように頑張りたいと思います」

―ファンに意気込みを

「一試合一試合勝って、なんとか東京ドームでＣＳを戦えるように頑張ります。たくさんのご声援、よろしくお願いします」