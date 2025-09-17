ひとつの業者が起こした産地偽装の発覚から18日で半年。収入に直結する影響を受けているのが、須坂市の農家です。



収穫の季節を迎える中、自分たちの手でマイナスのイメージを払拭しようと奮闘しています。



【信頼回復へ農家が奮闘】



「須坂市の新鮮なフルーツです。ぜひ手に取ってみてください！」



17日、東京のど真ん中に並んだのは信州・須坂産のシャインマスカットやリンゴ。市内の農家6人が、自慢のフルーツをPRしました。





客「え～どうしようかな！」店「食べてみる？ 味見して！」客「いただきます！」店「どうぞ！」客「うま！」店「うまい？」客「あま～い！」Q須坂市のブドウ・果物、どういう印象持っていました？都内から「申し訳ございません。長野の須坂市が位置的によく分かっていないというか。ナガノパープルとかこういうのがなかなか手に入りにくいので、きょうそれが食べたいなと思ってきました」大阪から「こういうところでいろんな方に知ってもらえるいい機会なんじゃないかなと思います」須坂の旬の味を特別な思いで売り込むリンゴ農家がいました。市川ファームの４代目、市川秀樹さん。15日、収穫していたのは、東京に持っていくためのリンゴです。市川さん「試食してもらって、味をみてもらいたいので、本当に食べておいしいような上枝のところを厳選して収穫しました」これから本格化する秋映の収穫。リンゴを中心に栽培していますが、この夏のモモやブドウの出来は…。「甘さからすると当たり年ですね。生産者が食べたとしても甘いなって思えるので」今年の猛暑は、フルーツの甘さを増すと同時に、日焼けによる変色など高温障害の原因にも…。自然に左右されるフルーツの栽培。市川さん「自然が相手で災害があったんだったらやむを得ないと思えるんですが、今回やっぱり人災という人の手によって起こされた災害によって、仕事がちょっと手につかない、集中できない年を迎えてますね」市川さんが「人災」と表現した出来事、それは…。【産地偽装問題】須坂市三木正夫市長「須坂市にご寄付をいただいた皆さま、そして須坂市の返礼品取り扱い事業者など関係者の皆さま、そして市民の皆さまに多大なご心配とご迷惑をお掛けしております。大変申し訳なく思っております」今年3月に発覚した、須坂市のふるさと納税返礼品を巡る、産地偽装問題です。和歌山県に本社を置く日本グルメ市場が、山形県や県内の他の地域で採れたシャインマスカットなどを須坂市産と偽り、100トンを超える量を発送していました。須坂市のふるさと納税は、寄付額・件数ともに毎年右肩上がりで、2019年度から6年連続で、県内トップを誇っていました。日本グルメ市場が返礼品業務に参入したのもその頃で、同時に始まったのが、産地偽装でした。昨年度、須坂市が集めたふるさと納税は県内トップの47億円。このうち、日本グルメ市場が扱っていたのは、およそ24億円分で、全体の半分以上を占めていました。問題発覚から1週間後…。日本グルメ市場山粼裕次 代表「今回の混在の原因は私が仕入れ先に対しきちんと発注書などを交わしてこなかったこと」「また、従業員から混在の事実報告を受けながらもすぐに手を打たず、見過ごしてしまったことが最も大きな原因だと思っております。」一方、須坂市は、混在ではなく、故意による産地偽装との認識を示しています。市の説明会には農家などおよそ100人が出席。厳しい声が上がりました。農家は「この問題って須坂市の一大産業であるブドウに対しての信頼が揺らいでしまったというものすごく大きな問題。信頼回復への対応ってものすごく大事だと思うんです」市川さん「今まで築き上げた須高ブランド、そういうものもブドウ農家、リンゴ農家の頑張りを無駄にしたこと。今回、産地偽装っていうのは詐欺だと思うんですよね」市川さんは、フルーツ王国をうたう須坂のブランド力を上げようと、返礼品には鮮度の良いものを厳選。梱包も発送直前に行うなど、口コミで厳しい意見が出やすい部分に神経をとがらせてきました。妻・友里さん「そういう中で私たち生産している中で、これも3月中旬に本当に降って湧いた話でひとつの災害だと思っていて私たちも本当に収入に直結する話で本当に厳しい」市川さんの農園では、収入の半分近くをふるさと納税の返礼品に頼っていました。今シーズンからは返礼品に代わる新たな販路を見つけなくてはいけません。市川さん「知り合いの方たちが市川さんたちのところちょっとでも力になってやろうと言ってそうやって注文をいただいたこともやっぱり今回のことを通していろんな人たちに支えられているなということを協力してもらっているというのはすごい実感しました」産地偽装を公表し、募集を停止したのが今年3月。その2か月後には、第三者委員会が設置され、市の対応について検証が始まりました。そして、6月…。村上誠一郎 総務相「ふるさと納税の指定基準に適合していなかったと認められました。そのため地方税法に基づき、指定を取り消すことといたします。今回の事案はふるさと納税制度に対する信頼を損ないかねないものであり、大変遺憾であります」須坂市は、ふるさと納税の対象となる自治体から2年間の指定取り消し。これは、全国4例目で、産地偽装による取り消しは初めてのケースでした。そして８月、第三者委員会が報告書をまとめました。報告書では、市の対応の遅れが「指定取り消しを決定的にするものでもあった」と指摘しました。「対応の遅れ」とは何か。市がふるさと納税の募集を全て止めたのが3月。しかし、三木市長など市の幹部が産地偽装問題を認識したのは、去年12月でした。三木市長「農林水産省の調査結果を待って対応しようと考え、結果的に対応が遅くなってしまった」日本グルメ市場に農林水産省の調査が入ったのは、さらにさかのぼった去年10月。実はこの時、日本グルメ市場から当時の担当係長に報告があったにも関わらず、大きな問題とは認識せず、上司には報告されませんでした。市の職員と日本グルメ市場の間では、年に4～5回会食の場があり、1人3000円から5000円の費用を業者側が負担することもあったといいます。第三者委員会は「通常以上の関係性があった」と指摘しました。須坂市ふるさと納税問題 第三者委員会 柳澤修嗣 委員長「もう少し注意すればいろいろ踏み止まって正しい方向へ、すなわち調査を行って対応することができるのにどうしてその度にそっちの方向に行かなかったのかということの歯がゆさを調査しながら感じましたですね。やっぱりその背景としてはグ社に対する非常な信頼度があると。ふるさと納税をたくさん取るためのいろいろなハウツーを持っていてそれを駆使してくれてやってきたという、それに対する御礼というか感謝という気持ちもあったでしょう」指定の取り消しによりふるさと納税による収入がなくなった須坂市。三木正夫 市長「ふるさと納税に頼らない財政運営への転換が急務となるため、財政健全化実行宣言を発令し、永続的な財務体質改善に取り組んでまいりたいということであります」市は、今年度の当初予算312億円からふるさと納税を見込んでいた34億5000万円あまりを減額。避難所の整備や公共施設の建設など、予定していた31の事業が先送りされる事態となりました。市は来年度の予算編成についても前倒しで見直しを進めています。百条委員会によるさらなる全容解明を求めるリンゴ農家の市川さん。17日、都内で大勢のお客さんと触れ合う中で、須坂のフルーツの味に自信を持てたと振り返ります。市川さん「手に取ってもらって美味しさも一番伝えられるっていうファン作りが1番の狙いでして、あとはやっぱり須坂市の信用、そこが今、少し損なわれている所なので、須坂市の信用回復。オール須坂で頑張っていくっていうことが初心に返ってやれるのが大事だなと思いました」