[9.17 ACLEリーグステージ第1節](上海)

※21:15開始

主審:チェ・ヒョンジェ

副審:バン・ギヨル、チョン・ジンヒ

<出場メンバー>

[上海海港]

先発

GK 12 チェン・ウェイ

DF 3 ジャン・グアンタイ

DF 13 ウェイ・ジェン

DF 15 ミン・ティアン

DF 23 フー・フアン

DF 40 ウミジュアン・ユスプ

MF 10 マテウス・ビタル

MF 21 オスカル・メレンド

MF 22 マテウス・ユッサ

FW 9 グスタボ

FW 14 リー・シェンロン

控え

GK 1 イエン・ジュンリン

DF 29 アレクサンダー・ジョジョ

DF 32 リー・シュアイ

DF 4 ワン・シェンチャオ

DF 5 ジャン・リンポン

MF 20 ヤン・シーユエン

MF 36 アブラハン・ハリク

MF 47 クアイ・ジウェン

FW 11 ルー・ウェンジュン

FW 30 ガブリエルジーニョ

FW 45 レオナルド

FW 49 リー・シンシャン

監督

ケヴィン・マスカット

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 15 本多勇喜

DF 24 酒井高徳

MF 6 扇原貴宏

MF 7 井手口陽介

MF 18 井出遥也

FW 9 宮代大聖

FW 10 大迫勇也

FW 27 エリキ

控え

GK 32 ウボング・リチャード・マンデー

GK 50 オビ・パウエル・オビンナ

DF 16 カエターノ

DF 31 岩波拓也

MF 11 武藤嘉紀

MF 14 汰木康也

MF 2 飯野七聖

MF 25 鍬先祐弥

MF 30 山内翔

MF 77 グスタボ・クリスマン

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 29 小松蓮

監督

吉田孝行