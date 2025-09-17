上海海港vs神戸 スタメン発表
[9.17 ACLEリーグステージ第1節](上海)
※21:15開始
主審:チェ・ヒョンジェ
副審:バン・ギヨル、チョン・ジンヒ
<出場メンバー>
[上海海港]
先発
GK 12 チェン・ウェイ
DF 3 ジャン・グアンタイ
DF 13 ウェイ・ジェン
DF 15 ミン・ティアン
DF 23 フー・フアン
DF 40 ウミジュアン・ユスプ
MF 10 マテウス・ビタル
MF 21 オスカル・メレンド
MF 22 マテウス・ユッサ
FW 9 グスタボ
FW 14 リー・シェンロン
控え
GK 1 イエン・ジュンリン
DF 29 アレクサンダー・ジョジョ
DF 32 リー・シュアイ
DF 4 ワン・シェンチャオ
DF 5 ジャン・リンポン
MF 20 ヤン・シーユエン
MF 36 アブラハン・ハリク
MF 47 クアイ・ジウェン
FW 11 ルー・ウェンジュン
FW 30 ガブリエルジーニョ
FW 45 レオナルド
FW 49 リー・シンシャン
監督
ケヴィン・マスカット
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 15 本多勇喜
DF 24 酒井高徳
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 18 井出遥也
FW 9 宮代大聖
FW 10 大迫勇也
FW 27 エリキ
控え
GK 32 ウボング・リチャード・マンデー
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 16 カエターノ
DF 31 岩波拓也
MF 11 武藤嘉紀
MF 14 汰木康也
MF 2 飯野七聖
MF 25 鍬先祐弥
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
吉田孝行
