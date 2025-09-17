G大阪vs東方足球隊 試合記録
【ACL2グループF第1節】(パナスタ)
G大阪 3-1(前半1-1)東方足球隊
<得点者>
[G]ウェルトン(28分)、宇佐美貴史(70分)、デニス・ヒュメット(75分)
[東]ジル・マルティンス(29分)
<退場>
[東]カラム・ホール(73分)
<警告>
[G]山下諒也(90分+1)
[東]大久保優(14分)、ジル・マルティンス(90分+1)
観衆:6,640人
主審:メデルベク・タイチエフ
副審:イスマイルジャン・タリプザノフ、エルドス・ムルザベコフ
└G大阪がACL2白星スタート! 先制直後に即失点も…宇佐美コントロール弾&ヒュメットFK弾で東方足球隊を撃破
