【ACL2グループF第1節】(パナスタ)

G大阪 3-1(前半1-1)東方足球隊

<得点者>

[G]ウェルトン(28分)、宇佐美貴史(70分)、デニス・ヒュメット(75分)

[東]ジル・マルティンス(29分)

<退場>

[東]カラム・ホール(73分)

<警告>

[G]山下諒也(90分+1)

[東]大久保優(14分)、ジル・マルティンス(90分+1)

観衆:6,640人

主審:メデルベク・タイチエフ

副審:イスマイルジャン・タリプザノフ、エルドス・ムルザベコフ

G大阪がACL2白星スタート! 先制直後に即失点も…宇佐美コントロール弾&ヒュメットFK弾で東方足球隊を撃破