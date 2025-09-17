【MLB】ドジャース6ー9フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、183キロ爆速特大弾→野手陣を“爆速通過”

9月16日（日本時間9月17日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の放った爆速50号と相手守備陣が見せたリアクションが話題となっている。

8回裏ドジャースの攻撃。この回先頭で迎えた1番大谷の第4打席。この打席で大谷は、フィリーズ2番手デービッド・ロバートソンに対し、カウント1-0からの2球目、内角高めのボールゾーンへと投じられた145km/hのカットボールを、狙い澄ましたようにフルスイング。すると、豪快な打球音とともに放たれたその打球は、瞬く間にライト方向へと高速で伸び上がるライナー性の大飛球に。

すると、即座に被弾を覚悟した様子で呆然と佇むロバートソンや、動く間もなく上空を通過された内野陣に加え、ライトを守るマックス・ケプラーも、打球を追うことなく“お見送りモード”に。打球速度113.4マイル（約182.49km/h）、飛距離430フィート（約131.06メートル）。大谷にとって今季50本目となるアーチは、改めてその破壊力を示すとともに、チームにとっては反撃の狼煙となる豪快な一発となった。こうした大谷の一発と、即座にほぼ全員が“お見送り”状態となったフィリーズの守備陣にファンからは「この打球は異常w」「ヤバすぎ」「すぐ見送ったw」「打った瞬間だな」「誰も動かない」「ドン引きだろ」「見送るしかない」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、大谷によるこの一発で勢いづいたドジャースは、さらにこの回もう1点を奪い、同点に。結局、9回表に再びフィリーズに3点を奪われて無念の敗戦となったものの、王者の意地と粘りを見せた一戦となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）