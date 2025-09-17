SumNaiLが、YouTubeとTikTokのライブ配信で自身初となるEP『4Tune』を11月26日にリリースすることを発表した。

このEPは自身初となるCD化、メンバー脱退を乗り越えて3人で新たなステージへの第一歩となる作品。アルバムの中には新曲「君行き切符」以来、約1年ぶりのバラード楽曲「願い」、ミディアムテンポの「花咲くとき」、アップテンポの「Sky Parade!!」の3曲を収録全6曲予定。

このEP盤はタワーレコード限定盤で18日午前0時から予約がスタートする。また、配信内で9月末にも追加情報を解禁するとのことで、続報をお待ちいただきたい。

◾️1st EP『4Tune』

2026年11月26日(水)発売

予約：https://tower.jp/item/6956258 ◆通常盤

￥2,000（税込） / NCS-10321 ◆CD収録曲

01.Sky Parade!!

02.宵夏ランデヴー

03.花咲くとき

04.Crossroads

05.海月姫

06.願い ◆タワーレコード購入特典

SumNaiLラジオボイス

◾️＜ライブ&ファンミーティング『Fortune』＞ 日時​2025年11月9日（日）​東京・Live house waver下北沢

開場：14:20 開演：15:00

チケット：https://t.livepocket.jp/e/5d7tw