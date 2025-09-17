a flood of circleが、2026年の1月18日に＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞の開催を発表した。

＜A FLOOD OF CIRCUS＞は、「a flood of circle流のロックンロール・サーカス」をテーマにした対バンイベントだ。2016年にスタートし、これまでにも数々の特別なゲストを迎えてきた。会場やステージにサーカス小屋のような装飾が施され、出演者も来場者も特別な空間でライブを楽しめる一日となる。

イベントとしては10年目、そしてバンド結成20周年を迎える2026年は、主催のa flood of circleに加え、スペシャルなゲストを複数組招いて開催するという。ゲストは後日解禁予定とのことなので、予想しながらぜひ楽しみにしてほしい。

FC先行は本日9月17日22時より9月28日23時59分まで実施されるので、ぜひチェックしていただきたい。

■＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞

日程：2026年1月18日（日）

会場：東京・渋谷 Spotify O-EAST

15:45開場 / 16:30開演

※オールスタンディング

チケット：前売り \5,500＋1ドリンク

ゲスト：後日解禁

【ファンクラブ先行】

受付期間：9月17日（水）22:00〜9月28日（日）23:59

※スマートフォンのみ対応

http://sp.arena.emtg.jp/afloodofcircle/

◾️＜a flood of circle “I’M FREE 2025”＞

日時：2025年11月9日（日）

場所：新宿歌舞伎町野外音楽堂(TOKYU KABUKICHO TOWER STAGE))

※入場無料/一部有料

■a flood of circle全曲ツアー＜レトロスペクティヴ 2025＞

09月17日（水）東京・渋谷CLUB QUATTRO

09月19日（金）北海道・札幌cube garden

09月24日（水）神奈川・横浜F.A.D.

10月04日（土）愛知・名古屋CLUB QUATTRO

10月05日（日）石川・金沢vanvanV4

10月10日（金）大阪・心斎橋JANUS

10月12日（日）福岡Queblick

10月17日（金）宮城・仙台MACANA