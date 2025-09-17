a flood of circle、対バンイベント＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞開催決定
a flood of circleが、2026年の1月18日に＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞の開催を発表した。
＜A FLOOD OF CIRCUS＞は、「a flood of circle流のロックンロール・サーカス」をテーマにした対バンイベントだ。2016年にスタートし、これまでにも数々の特別なゲストを迎えてきた。会場やステージにサーカス小屋のような装飾が施され、出演者も来場者も特別な空間でライブを楽しめる一日となる。
イベントとしては10年目、そしてバンド結成20周年を迎える2026年は、主催のa flood of circleに加え、スペシャルなゲストを複数組招いて開催するという。ゲストは後日解禁予定とのことなので、予想しながらぜひ楽しみにしてほしい。
FC先行は本日9月17日22時より9月28日23時59分まで実施されるので、ぜひチェックしていただきたい。
■＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞
日程：2026年1月18日（日）
会場：東京・渋谷 Spotify O-EAST
15:45開場 / 16:30開演
※オールスタンディング
チケット：前売り \5,500＋1ドリンク
ゲスト：後日解禁
【ファンクラブ先行】
受付期間：9月17日（水）22:00〜9月28日（日）23:59
※スマートフォンのみ対応
http://sp.arena.emtg.jp/afloodofcircle/
◾️＜a flood of circle “I’M FREE 2025”＞
日時：2025年11月9日（日）
場所：新宿歌舞伎町野外音楽堂(TOKYU KABUKICHO TOWER STAGE))
※入場無料/一部有料
■a flood of circle全曲ツアー＜レトロスペクティヴ 2025＞
09月17日（水）東京・渋谷CLUB QUATTRO
09月19日（金）北海道・札幌cube garden
09月24日（水）神奈川・横浜F.A.D.
10月04日（土）愛知・名古屋CLUB QUATTRO
10月05日（日）石川・金沢vanvanV4
10月10日（金）大阪・心斎橋JANUS
10月12日（日）福岡Queblick
10月17日（金）宮城・仙台MACANA
