◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―０中日（１７日・バンテリンドーム）

ＤｅＮＡは先発の東克樹投手が８回無失点の力投。７回に自ら決勝のスクイズも決めて今季１４勝目をマーク。チームは今季２度目の５連勝で２位を守った。

前カードで巨人に連勝、２位に浮上して最初の試合で「どうしても勝ちたかった」というエースは、中日のドラフト１位・金丸と中盤まで緊迫した投げ合いを展開した。

そして両軍無得点で迎えた７回１死三塁の打席で、「愛工大名電時代からバント練習をしてきたので、体に染みついていた」と、金丸の速球を見事に転がしてスクイズに成功。待望の先取点をもぎ取った。

直後の守りでは、先頭の細川に二塁打を許して一打同点のピンチも、福永、山本、ボスラーをいずれも三振に仕留めて切り抜けた。

８回も２死から走者を出したが後続を断ち、計１０２球４安打無失点で、２年ぶり２度目の最多勝に前進する今季１４勝目。２３年から続く中日戦の連勝を１１に伸ばした。

試合後、三浦大輔監督はエースの力投を「お見事でした。走者が出た後も細心の注意を払って、しっかり攻めていた」と絶賛した。今季の６５勝目は、ラミレス前監督を抜いて球団史上３位となる通算３３７勝目。就任５年目の指揮官は「オレがっていうより、選手たちが頑張って積み重ねた数字。明日、また頑張ります」と、３年ぶりの２位がかかる残り１０試合に向け、一戦必勝の姿勢を強調した。