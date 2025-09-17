◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―６阪神（１７日・マツダスタジアム）

阪神が、降雨により試合開始が１時間１０分も遅れたゲームで力の差を見せつけ、広島戦５連勝とした。

勝率＆奪三振トップの村上が先発し、６回５安打１失点８奪三振の好投で自己最多更新の１２勝目を挙げた。１点を先制した直後の３回に同点とされたが、粘りの投球で傷口は最小限。「降雨のため試合開始は遅れましたが、試合途中に中断したわけではなかったので、しっかりゲームに入ることができました。低めに丁寧に投げることを心掛けて、しっかり粘りのピッチングができたと思います」とコメントした。

攻撃陣は３回２死二塁の好機で好調の森下が「何回もチャンスを作れるピッチャーではないので、ひとつのチャンスをものにできたのは良かったです」と先制の中前適時打。同点の６回には、木浪が「ノーアウトで前の２人がチャンスを作ってくれたので、得点につながるように外野まで打球を飛ばすイメージを持っていました。追い込まれていましたが、うまく反応できたと思います」と勝ち越しの中前適時打を放った。