◆プロボクシング▼バンタム級８回戦 〇栗原慶太（ＫＯ５回３分）金城隼平●（１７日、後楽園ホール）

前東洋太平洋バンタム級王者・栗原慶太（３２）＝一力＝が逆転ＫＯで再起戦を飾った。日本同級５位・金城隼平（２４）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝と対戦した栗原は、無敗の新鋭のスピードの大苦戦。２回に金城のパンチで右目尻をカットし、３回には左ストレートでダウンを奪われる。４回終了時点で３人のジャッジすべてに３ポイント以上の差をつけられる中、５回に放った起死回生の右ストレート一発で大逆転。失神した金城はキャンバスに大の字に倒れ込み、担架でリングから医務室に直行した。

「最高の気分です。やりづらい相手だったが、ぼこぼこになっても最後の一発で倒すことができた」と歓喜の涙を流した。今年３月、東洋太平洋バンタム級の正規王者として、暫定王者のケネス・ラバー（フィリピン）との統一戦を行い１回ＫＯ負け。これまで地域タイトルを何度も取ってはいるが、すぐに奪われる試合の繰り返し。今回は無敗の新鋭が相手と会って、負ければ世代交代となり、引導を渡される形となっていた。

本当のピンチで最後に自分を救ったのは自慢のパンチ力。「落ちたり上がったりの試合の繰り返しですが、一発入って結果オーライ。久々勝ったという気分。ボクシングは楽しい」と声を響かせ、巻き返しを誓った。

戦績は栗原が２０勝（１７ＫＯ）９敗１分け、プロ初黒星の金城は５勝（２ＫＯ）１敗。