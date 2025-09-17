【グローバルワークのベスト】が優秀！「顔まわりスッキリ」「秋の始まりに大活躍」

着こなしに手軽に秋らしさを取り入れたいなら、ベストがおすすめ。今回紹介する【グローバルワーク】のベストは、キャメルやスミクロ、グレージュとカラーによって印象が変わり、前を閉めて着ても、開けて羽織ってもおしゃれ。スタッフさんの着こなしは、残暑が続きつつも秋物を取り入れたい今の気分にぴったりかも。ぜひ参考にしてみて。

セットアップでつくる大人のこなれ感コーデ

【グローバルワーク】「ピーチサテンベスト」\4,490（税込）

ヴィンテージ感のあるスエードライク素材のジップベスト。ウエスト切り替えのペプラムシルエットが、華やかさを引き寄せてくれます。Vネックなので、顔まわりのすっきり見えにひと役買ってくれそう。セットアップ対応のIラインスカートを合わせれば、秋先取りのこなれスタイルが完成。白のレーストップスをインすれば、着こなしも明るくなります。

ベスト × デニムパンツでカジュアルムードにシフト

キャメルのベストを、ロゴTシャツとデニムパンツに合わせたラフなスタル。カジュアルなアイテム同士の組み合わせも、ベストを投入するだけで一気にこなれた印象にシフト。キャップやネックレスで遊び心をプラスしつつ、足元はボリュームサンダルで旬度を底上げしてみて。キャップの色味をベストとリンクさせると、まとまり感のある仕上がりに。

ゆるっとカジュアルコーデをスミクロベストで引き締め

こちらのスタッフさんは、ニュアンスのあるスミクロのベストをチョイス。プリントTとデニムパンツを合わせても、キャメルよりもシックな印象に。ベストのペプラムシルエットが、ゆるっとした着こなしにほどよい華やかさと締まりを与えてくれます。ヌーディーカラーのパンプスで女性らしさを出しつつ、ブラックのキルティングバッグでキリっと引き締めて。

グレージュのベストでやわらかい印象にチェンジ

こちらのスタッフさんも「秋の始まりに大活躍」と太鼓判を押すベスト。グレージュを選べば、やわらかく品のある印象を引き寄せます。肩先まで覆う広めの肩幅のつくりになっているので、安心感アリ。暑さの残る日はノースリーブインナーを合わせてベストのジップを上げ、プルオーバー風に着こなすのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase