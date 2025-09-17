TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後10時26分に、大雨警報（土砂災害）を寒河江市、西川町、大江町に発表しました。また洪水警報を寒河江市、西川町、大江町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・寒河江市、西川町、大江町に発表 17日22:26時点

村山、庄内、最上では、18日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。庄内では、17日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□大雨警報
・土砂災害
　18日明け方にかけて警戒
・浸水
　17日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　18日明け方にかけて警戒

■新庄市
□大雨警報
・土砂災害
　18日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

□洪水警報
　18日明け方にかけて警戒

■寒河江市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日明け方にかけて警戒

□洪水警報【発表】
　18日明け方にかけて警戒

■西川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日明け方にかけて警戒

□洪水警報【発表】
　18日明け方にかけて警戒

■大江町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日明け方にかけて警戒

□洪水警報【発表】
　18日明け方にかけて警戒