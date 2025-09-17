【大雨警報】山形県・寒河江市、西川町、大江町に発表 17日22:26時点
気象台は、午後10時26分に、大雨警報（土砂災害）を寒河江市、西川町、大江町に発表しました。また洪水警報を寒河江市、西川町、大江町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・寒河江市、西川町、大江町に発表 17日22:26時点
村山、庄内、最上では、18日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。庄内では、17日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□大雨警報
・土砂災害
18日明け方にかけて警戒
・浸水
17日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 50mm
18日明け方にかけて警戒
■新庄市
□大雨警報
・土砂災害
18日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
□洪水警報
18日明け方にかけて警戒
■寒河江市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日明け方にかけて警戒
□洪水警報【発表】
18日明け方にかけて警戒
■西川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日明け方にかけて警戒
□洪水警報【発表】
18日明け方にかけて警戒
■大江町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日明け方にかけて警戒
□洪水警報【発表】
18日明け方にかけて警戒