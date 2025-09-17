17日午後10時前、鹿児島県トカラ列島近海を震源とする地震があり、十島村の諏訪之瀬島で震度5弱の揺れを観測しました。諏訪之瀬島では、今夜9時ごろから地震が多くなっていて、10時頃にも震度4の地震がおきています。

気象庁によりますと、17日午後9時55分ごろ、十島村の諏訪之瀬島で震度5弱の強い揺れを観測しました。

震源はトカラ列島近海で地震の規模を示すマグニチュードは4.7、震源の深さはごく浅いものとみられます。

この地震による津波の心配はないということです。

諏訪之瀬島では午後9時前から震度1以上の地震が相次いでいて、午後10時頃にも震度4を観測しています。

トカラ列島では今年の6月から7月にかけて、今回、強い揺れを観測した諏訪之瀬島から少し南に位置する悪石島、小宝島周辺で群発地震が相次いで発生し、これまでに2000回以上の有感地震がおきています。

また今月に入ってトカラ列島でも北の方に位置する口之島と中之島に近い海域でも地震が相次いで発生しました。

今回、震度5弱の揺れを観測した諏訪之瀬島は火山活動が活発な島です。御岳火口では繰り返し噴火が発生していて現在、5段階の噴火警戒レベルはレベル2で火口中心からおよそ1.5kmの範囲では、大きな噴石に警戒が必要です。

また、火口内の温度が高いため夜間には高感度の監視カメラで火映と呼ばれる明るく見える現象が続いています。