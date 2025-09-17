◇「TREASURE BOXING PROMOTION 9」 プロボクシングバンタム級8回戦 栗原慶太（一力）《KO5回3分》金城隼平（RE:BOOT）（2025年9月17日 東京・後楽園ホール）

前東洋太平洋バンタム級王者の栗原慶太（32＝一力）が元日本ユース同級王者・金城隼平（24＝RE:BOOT）にダウンを奪われながらも5回KO勝ちし、再起に成功した。戦績は栗原が20勝17KO9敗1分け、金城が5勝2KO1敗。

栗原が復活を印象付ける強打をさく裂させた。序盤は長いリーチを生かしたサウスポーの金城に苦戦。2回には強烈な左ストレートを浴びると、3回にはワンツーでダウンを奪われた。それでも強引に飛び込んで相手の懐に潜り込み続けると、強烈な右を何度もヒット。ついに捉えた5回には、ラウンド終了間際に強烈な右ストレートでダウンを奪取。ふらふらになりながら立ち上がろうとした金城だったが、レフェリーが10カウントを数え上げた。

無敗の新鋭から大逆転勝利を挙げた栗原は「最高の気分でした！」と大絶叫。「想像以上にやりづらくて“むしろ得意”と言い聞かせて戦った。“こんなんもんで終わるのか”と思ったが諦めなくて良かった」と苦笑い。「結果として僕がぼこぼこになって、相手に勢いが出てきたところでああなった。結果オーライ」と自虐を交えながら喜びを口にした。

一時はWBC世界同級1位・那須川天心（27＝帝拳）の相手候補にも浮上した強打者。今年3月、暫定王者ケネス・ラバー（23＝フィリピン）との王座統一戦で2度のダウンを奪われるなど初回TKO負けで王座陥落して以来の復活を果たし「久々に勝った気がした。本当にボクシングは最高。これからも期待に応えられるように頑張りたい」と涙ぐみながら再出発を誓った。

対する日本同級5位の金城は6戦目で初黒星。意識はあったものの試合後は大事を取ってリングから担架で運ばれた。