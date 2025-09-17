ÃË»ÒÁöÉýÄ· 20ºÐ¡¦¥Õ¥ë¥é¥Ë¤¬8m39¤Ç½éÀ©ÇÆ¡ªÀ¤³¦Î¦¾å·è¾¡¤Ç¼«¸Ê¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯ ¶ä¤ÈÆ¼¤Ï¤ï¤º¤«1Ñº¹¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê17Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
ÃË»ÒÁöÉýÄ·¡¦·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢20ºÐ¤ÎM.¥Õ¥ë¥é¥Ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬8m39¤Î¼«¸Ê¿·µÏ¿¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¼ÂÎÏ¼Ô¤¬½çÅö¤Ë·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÃË»ÒÁöÉýÄ·¡¢¤Þ¤º1²óÌÜ¤Ç¸«¤»¤¿¤Î¤¬2019Ç¯¥É¡¼¥Ï¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿T.¥²¥¤¥ë¡Ê29¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤¬¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤Ë¤¢¤È1Ñ¤ËÇ÷¤ë8m33¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤¿¡£
Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎM.¥Æ¥ó¥È¥°¥ë¡Ê27¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¤Ï1²óÌÜ¤Ï7m83¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2²óÌÜ¡¢½õÁö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬ÅÓÃæ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎM.¥Õ¥ë¥é¥Ë¡Ê20¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ï1²óÌÜ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2²óÌÜ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½õÁö¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢8m13¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
2²óÌÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬1²óÌÜ¤Ë7m84¤ò½Ð¤·¤¿ÀÐ±«¹ë¡Ê26¡¢Ãæ¹ñ¡Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤Ï8m21¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç8m33¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤ò12Ñ¤â¹¹¿·¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â4²óÌÜ¤Ç¥²¥¤¥ë¤Ï8m34¤ÈµÏ¿¤ò1Ñ¿¤Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀï¤¤¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Õ¥ë¥é¥Ë¡¢4²óÌÜ¤Ç8m39¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¼«¸Ê¿·µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥é¥Ë¤ÎµÏ¿¤òÈ´¤¯Áª¼ê¤Ï¸½¤ì¤º¡¢20ºÐ¤Î¼ã¼ê¤¬À¤³¦Î¦¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÚÃË»ÒÁöÉýÄ·¡¡·ë²Ì¡Û
¶â¡Ë¡¡M.¥Õ¥ë¥é¥Ë¡¡8m39
¶ä¡Ë¡¡T.¥²¥¤¥ë¡¡8m34
Æ¼¡Ë¡¡ÀÐ±«¹ë¡¡8m33