お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）と「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が16日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。ゲストに疑惑の目を向けた。

あのがMCを務め、粗品がアシスタントであるパペットの猫のササキの声で出演する深夜バラエティ。この日はアニメソングシンガーとして活躍するオーイシマサヨシが登場した。

粗品は冒頭で「よくぞ来ていただきました。俺とあのちゃんはしゃべりたいことがあってさ。鈴木愛理」とぶっこみ。「あのちゃんが僕に“とんでもないもん見つけた”って言うてきた。あの『secret base』」と続け、オーイシと鈴木がMCとして共演するインターネット番組「アニソン神曲カバーでしょdeショー!!」での一幕を猛烈イジった。

番組内で2人で「secret base〜君がくれたもの〜」を歌唱、鈴木が途中で感極まって号泣したといい、粗品は「鈴木愛理が泣いて歌われへんところ、ハモリパートをオーイシさんが歌ってたけど、途中で原曲キーでメインのパート歌ってあげる。で、オーイシさんに鈴木愛理がボディタッチ“もう〜っ”みたいな」と説明。「ちょっと俺らは恐れおののいたよな」と振ると、あのちゃんも「ほんとに恐怖！脅威！ヤバ！現れた！みたいな」と同調した。

オーイシがまんざらでもない表情で「いや〜、良い収録でしたね」と言うと2人は「あー！やっぱそうなん！」と大盛り上がり。オーイシは、音声配信でも粗品とあのにカップル売り疑惑を持ち出されたことを明かし「言い過ぎやで自分らほんまに！あれで俺燃えかけた」と嘆いた。