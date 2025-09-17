ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】鹿児島・十島村で震度5弱 官邸の危機管理センターに情報連… 【速報】鹿児島・十島村で震度5弱 官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し情報収集 【速報】鹿児島・十島村で震度5弱 官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し情報収集 2025年9月17日 22時18分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 政府は、鹿児島県十島村で震度5弱を観測した地震の発生を受けて、午後9時56分、総理官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報の収集などにあたっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク10月で新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 慰霊祭, 射出成形機, 生花, 思いやり, 神事, マンション, 葬祭, 老人ホーム, 静岡