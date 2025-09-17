µð¿Í¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬£±£±¹æÆ±ÅÀÃÆ¡¡°éÀ®½Ð¿ÈºÇÂ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¡Ö¹ÃÈå¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÈ´¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¡×
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£²¡Ý£´µð¿Í¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡£²°Ì¤òÁè¤¦µð¿Í¤¬Ï¢ÇÔ¤ò£²¤Ç»ß¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿¤Ï£¶²ó£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç£·¾¡ÌÜ¡£ÂÇÀþ¤ÏÆó²ó¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î£±£±¹æ£²¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢»°²ó¤ËÀô¸ý¤¬·è¾¡µ¾Èô¡£¸Þ²ó¤Ë¤â£±ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡±üÀî¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂª¤¨¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î°ìÂÇ¤Ï¡¢¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤¿½Ö´ÖÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë¤â¤¦¡¢¤Û¤ó¤È¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°éÀ®½Ð¿È¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï£±£²ËÜ¤À¤¬¡Ö¹ÃÈå¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡©ËÍ¤½¤Î»þ¥Ù¥ó¥ÁÂ¿Ê¬¤¤¤¿¤ó¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Î¹ÃÈå¤¬£²£±Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿£±£²ËÜÎÝÂÇ¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤«µ²±¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÈ´¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¼ÂºÝÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤·Îõ¤Ê£²°ÌÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤µ¤é¤ËÎÌ»º¤¹¤ë»×¤¤¤À¡£