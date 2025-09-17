「1人旅で行きたい福岡県の温泉地」ランキング！ 2位「原鶴温泉」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月5〜8日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、「1人旅で行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「1人旅で行きたい福岡県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
筑後川のせせらぎと自然を感じながら入る温泉は、日常を忘れたい1人旅にぴったりの癒しスポットです。鵜飼漁を屋形舟で鑑賞することもでき、風情を感じながらおいしい料理をいただけます。
回答者からは「一人泊OK＆リーズナブルな宿が多いし、温泉街全体が静かで、人混みが苦手な人にはピッタリと考えたので」（50代男性／広島県）、「美肌の湯として有名なので行ってみたいと思いました」（40代男性／埼玉県）、「落ち着いた雰囲気でのんびり過ごせる。日帰り温泉施設も多く温泉巡りがしやすい」（40代男性／兵庫県）、「川沿いの静かな雰囲気が心地よく、1人でも気を使わずに過ごせそうだから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
環境省の「国民保養温泉地」に指定されており、泉質や環境が安心して楽しめることも大きなポイント。心身を癒したい1人旅や、静かに過ごしたい大人の旅にぴったりです。
回答者からは「清流湧く山里に静かに佇む、心安らぐ1人旅で行きたい温泉地だからです」（60代女性／愛知県）、「テレビとかで拝見した時に、複数の滝で静かに過ごせるところや、渓谷があったり自然豊かという所に惹かれた」（30代女性／新潟県）、「贅沢な気分を味わいたいから」（40代女性／富山県）、「昔ながらの雰囲気でゆったりと1人でも過ごせそうな場所だから」（20代女性／鳥取県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
