¡¡Ì¡²è¡Ö¥¥ã¥Ã¥Ä♡¥¢¥¤¡×¤Î´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤¬¡¢£²£¶Æü¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î£±¡¦£²ÏÃ»î¼Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿Ê¤ÌÌ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦£Á£Ä£Ï¡Ê£²£²¡Ë¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ö£Í£Á£Ç£É£Ã¡×¤òÀâÌÀ¡£
¡Ö¥Ü¥«¥í£Ð¤Î¥Ä¥ß¥¤µ¤ó¤Ë¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ì¤ó¤Ç¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È¶¦¤Ë¡¢ÍÙ¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤Ç¤Ï¡Ê²øÅð¡Ë»°»ÐËå¡Ê¡á¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ì¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²Î¤¤Êý¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Ï¡¢°ÉÎ¤¤¬²Î¤Ã¤¿¸µÁÄ¼çÂê²Î¡Ö£Ã£Á£Ô¡Ç£Ó¡¡£Å£Ù£Å¡×¡Ê£±£¹£¸£³Ç¯¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡££Á£Ä£Ï¤Ï¡Ö°ÉÎ¤¤µ¤ó¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÎáÏÂ¤Ë¤Þ¤¿À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤Î¡Ø£Ã£Á£Ô¡Ç£Ó¡¡£Å£Ù£Å¡Ù¤ò¤¼¤Ò¡¢°ÉÎ¤¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Î³Ú¶Ê¤â¡¢ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¼Í¥¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£²øÅð»°»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¡¦Æ·Ìò¤Î¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï¡¢»î¼Ì¤ò¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¸«¤¿´¶ÁÛ¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡£³Ú¶Ê¤ÎÎÏ¤â¥Û¥ó¥È¤Ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä♡¥¢¥¤¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø£Ã£Á£Ô¡Ç£Ó¡¡£Å£Ù£Å¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ê£Í£Á£Ç£É£Ã¡Ë¤â¡¢ÎáÏÂ¤Î¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤Ë¥Û¥ó¥È¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤«¤éÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿»°½÷¡¦°¦Ìò¤Î²Ö¼é¤æ¤ß¤ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬¡Ö¥¥ã¥Ã¥Ä♡¥¢¥¤¡×Âç¹¥¤À¤Âå¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¤Î¥µ¥Ó¤ò¤è¤¯Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁ°¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª»°Êý¤Î¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä♡¥¢¥¤¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¶õµ¤´¶¤òÆ§½±¤·¤ÆÎ×¤â¤¦¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤é¹ç³Ê¡£Î¾¿Æ¤Ë¡Ö¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä♡¥¢¥¤¡Ù¡Ê¤ÎÀ¼Í¥¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤é¡¢Êì¿Æ¤Ë¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²Ö¼é¤¬¡ÖÅö¤¿¤ê¡×¤È¸À¤¦¤ÈÊì¿Æ¤¬¡Ö£Ã£Á£Ô¡Ç£Ó¡¡£Å£Ù£Å¡×¤òÅÅÏÃ¸ý¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®¾¾¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÎáÏÂ¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä♡¥¢¥¤¡Ù¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î³§¤µ¤ó¤¬°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÎáÏÂ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È£Ð£Ò¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¼¡½÷¡¦Þ¥Ìò¤Î¾®À¶¿å°¡Èþ¡Ê£³£¹¡Ë¡¢Æ·¤ÎÎø¿Í¤Î·º»öÌò¡¦º´Æ£ÂóÌé¡Ê£´£±¡Ë¡¢à¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¥³¥¹¥×¥ìá¤Î·Ý¿Í¥È¥ê¥ª¡Ö£³»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£