この秋は“大人っぽ路線”で決まり♡ 柄や素材にこだわった「お強めコーデ＆アイテム」
甘〜いお洋服も好きだけど、この秋は大人っぽいコーデに挑戦したい！今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、海外映画に登場するマフィアの妻のスタイルが語源の「モブワイフコーデ＆アイテム」をご紹介。レオパード柄やレザー素材、ファーなどの強いオンナを演出できるアイテムが豊富です♡
モブワイフ
海外映画に登場する、マフィアの妻のスタイルが語源。
危険と隣りあわせで生きる、強くて刺激的な女性たちの象徴といえるのが、レオパード柄やレザー素材、ファーなどのファッションアイテムや、目元や唇の色が濃いメイクである。
Cordinate 柄小物をまとう色っぽコーデ
主張の強い小物をたっぷりと盛るなら、お洋服は控えめに落ち着かせるのが鉄則。お強い小物たちは、やりすぎくらいがちょうどいい♡
レザー小物
Item ブラックバッグ＆キーリング
コーデを選ばない、シンプルな黒のバッグがやっぱり優秀。
Item ブラウンレザージャケット
トレンドに左右されにくいレザーのアウターは持っておきたい万能アイテム。
撮影／三宮幹史（TRIVAL）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海