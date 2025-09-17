この秋は“大人っぽ路線”で決まり♡ 柄や素材にこだわった「お強めコーデ＆アイテム」

甘〜いお洋服も好きだけど、この秋は大人っぽいコーデに挑戦したい！今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、海外映画に登場するマフィアの妻のスタイルが語源の「モブワイフコーデ＆アイテム」をご紹介。レオパード柄やレザー素材、ファーなどの強いオンナを演出できるアイテムが豊富です♡

モブワイフ

海外映画に登場する、マフィアの妻のスタイルが語源。

危険と隣りあわせで生きる、強くて刺激的な女性たちの象徴といえるのが、レオパード柄やレザー素材、ファーなどのファッションアイテムや、目元や唇の色が濃いメイクである。

Cordinate 柄小物をまとう色っぽコーデ

主張の強い小物をたっぷりと盛るなら、お洋服は控えめに落ち着かせるのが鉄則。お強い小物たちは、やりすぎくらいがちょうどいい♡

レオパード柄バブーシュカ 3,300円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）サングラス 47,300円／EYEVAN（アイヴァン東京ギャラリー）レザー手袋 10,890円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）キャメルレイヤードワンピース 13,750円／dazzlin

レザー小物

Item ブラックバッグ＆キーリング

コーデを選ばない、シンプルな黒のバッグがやっぱり優秀。

ブラックバッグ 9,480円／Illigo（HANA KOREA）キーリング 8,800円／コンフォート（SHOWROOM CHRMR）

Item ブラウンレザージャケット

トレンドに左右されにくいレザーのアウターは持っておきたい万能アイテム。

ブラウンレザージャケット 20,900円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）

撮影／三宮幹史（TRIVAL）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海