夫のプロジェクトに入った「入社6か月の新人」早速指示する上司に焦りの表情【ママリ】

このお話は、作者マミヤ(@mamiyang83)さんの夫が、会社の部下からHSP(繊細な人)であることを打ち明けられ、部下への接し方に思い悩んだ経験を元に描かれたお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『新入社員がHSPだと言ってきた』第1話をごらんください。

ある日、中間管理職の夫がリーダーを務めるプロジェクトに、一人の新入社員が配属されますが…。

中間管理職である、マミヤさんの夫。ある時、プロジェクトリーダーを任されます。そこへ配属された新入社員・村西君に、マミヤさんの夫は矢継ぎ早に仕事の説明をしました。



仕事を渡された村西君は「頑張ります」と言い、質問をすることもなく仕事を受け取りました。入社してからあまり関わりがない分、どんな人物であるか、推測しにくいですよね。一緒に仕事をすることで、どんな人物であるかが分かってくることもありますね。

