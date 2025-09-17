À¾Éð¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï¤¬µåÃÄ22Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï×¢ÃÓ¹¯»ÖÏº¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¡Ä´üÂÔ¤Î¿·¿Í¤¬ÌöÆ°
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤¬17Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£1ÂÐ1¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢»³¸ý¹Òµ±³°Ìî¼ê¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç1»à3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¥Í¥Õ¥¿¥ê¡¦¥½¥ÈÆâÌî¼ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤¬Áê¼ê¤ÎÌîÁª¤òÍ¶¤¤¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦ÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿×¢ÃÓ¹¯»ÖÏºÅê¼ê¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀ¾Éð¤Ë11-8¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2²ó¤ËËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡¢ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡¢·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ìµó7ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£·ë²ÌÅª¤ËÂÇÀþ¤ÏÀèÈ¯Á´°÷°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£ÀèÈ¯¡¦¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Ï5²ó1¼ºÅÀ¤Ç11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÀ¾Éð¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦ÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¤¬11¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï½ªÈ×¤ËÌÔÄÉ¤¹¤ë¤âµÚ¤Ð¤º¡¢4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢À¾Éð¤ÎÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¤¬¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏµåÃÄ22Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2·åËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
