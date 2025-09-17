トラウトを“最大の誤算”に選出

今季で34歳になったエンゼルスのマイク・トラウト外野手が「最大の失敗」だと米メディアで指摘されている。米スポーツ局「ESPN」のブラッドフォード・ドゥーリトル記者は「2025年MLB全30球団の最大の成功、失敗」をピックアップ。エンゼルスの「最大の失敗」にはトラウトを選んだ。

同記者の指摘によれば「2021年から2024年までトラウトはわずか毎シーズン平均66.5試合の出場に終わってる。しかし、162試合換算すると本塁打46.3、得点109、OPS+160になる。もし彼が打線に座り続けることさえできれば……」と故障での離脱を嘆いている。

また、同記者は「最大の成功」に有望株のザック・ネト内野手を選出。24歳で球界屈指の遊撃手に成長したと称賛しており「強打する場面が増え、守備や走塁でも依然輝いている」と評価を高めていた。（Full-Count編集部）