◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）

借金２７で最下位に沈むヤクルトが今季１２９戦目で力尽きた。３位巨人に敗れＣＳ進出の可能性が完全消滅。今季限りでの退任が決まっている高津臣吾監督は「残念ですというしかないでしょうね」と率直な思いを吐露した。

残り１４試合に向けて「もうちょっとこう、ハツラツとやらないといけないですね。重い雰囲気の中で、下向いて打てなくて帰ってくるとかね。それは打たれりゃ下向いて帰ってくるかもしれないし、三振すりゃ下向いて帰ってくるかもしれないですけども、闘争心とかね、そういうところは持ってなきゃいけないでしょうね。戦う姿勢はしっかり持ってグラウンドに立ってほしいなと思いますね」とナインに奮起を求めた。

試合は奥川が２―３の５回１死一、二塁で岡本に対し、頭部に死球を与え危険球退場となるなど５回途中４失点と乱調だった。指揮官は「まずコントロールが悪い。指にかかったボールが少ない。指にかかったボールが少ないと言っちゃうと、もう全てそうなっちゃうのですけど、やっぱり抜けたり引っかかったりっていう球が多いので、技術的なところは置いといて、やっぱり感覚的なところが、ちょっとボケてるのかなっていう感じには見えました」と指摘した。

「５イニングを投げてないけど、四死球を出さなかったのが、３回だけなので、これほど制球に苦しむヤス（奥川）っていうのは、やっぱり何かが狂っているのは間違いないと思いますね」と厳しい表情を浮かべた。